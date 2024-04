“Ancora vicende giudiziarie in Puglia che investono direttamente e indirettamente la Giunta Emiliano e quindi anche e soprattutto il Pd. Fratelli d’Italia è dalla parte della legalità, riteniamo che la Puglia meriti di più, occorre voltare pagina e soprattutto rendersi conto che il sistema del trasformismo non paga”. Lo ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, al termine di una conferenza stampa del partito alla Camera, commentando la vicenda che ha coinvolto i Pd nel capoluogo pugliese . “Portare la gente da destra a sinistra è una campagna acquisti ma non è una politica", ha aggiunto.