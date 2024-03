"Lotteremo in Parlamento e anche fuori contro un'opera inutile e costosa che rischia di sottrarre ancora più risorse al Mezzogiorno". Così il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in un incontro sul Ponte sullo Stretto a Messina. Si tratta non solo di una "ennesima bufala propagandistica" ma anche dell'ennesimo "spreco di risorse pubbliche" che invece "andrebbero orientate in tutt'altra direzione", aggiunge Fratoiani. L'esposto è stato presentato perché "pretendiamo di avere trasparenza che ad oggi non è stata garantita", conclude.