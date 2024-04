"E' molto importante l'approvazione in commissione Bilancio dell'emendamento proposto dal Pd al Dl Pnrr quater che introduce la parità di trattamento economico e normativo nella catena degli appalti. Si aggancia questa novità al contratto collettivo comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale: significa chiudere con i contratti pirata sui cantieri. Il governo è stato costretto a riconoscere che la battaglia che da anni facciamo come Pd e come organizzazioni sindacali e' giusta. Un passo in avanti per contrastare il dumping salariale e le condizioni di sicurezza nei cantieri".

Così il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Arturo Scotto.