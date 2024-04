“Il Movimento 5 Stelle ha scelto Sarah Disabato come candidata alla Presidenza della Regione Piemonte. Sarah è una persona eccezionale, una giovane donna molto determinata e combattiva, la persona giusta per governare una Regione che la destra lascia allo sbando. In questi anni di impegno al Parlamento europeo con lei e il gruppo regionale abbiamo sempre collaborato per difendere i diritti dei cittadini e trovare soluzioni ai tanti problemi rimasti senza risposta da una politica sempre più autoreferenziale.

Il Movimento 5 Stelle è l’unica forza che mette i cittadini al centro della sua azione politica, tutti gli altri hanno lobby e interessi da difendere, noi no. In questa campagna elettorale non faremo mancare il nostro sostegno a Sarah Disabato che ringraziamo per accettato questa sfida”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo che oggi ha partecipato a Torino alla conferenza stampa di presentazione della candidatura di Sarah Disabato.