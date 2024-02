"Salvini, e tutti quelli che ora si intestano la vittoria, dormivano in consiglio dei ministri?Svelata l'ipocrisia di chi continua a dare colpa all'Europa e invece mette tasse in Italia.

Meloni, Lollobrigida e compagnia, che fino all'altro ieri dicevano a Italia Viva che erano soldi buttati, pensano di salvarsi in calcio d'angolo con questo emendamento tardivo? Quindi l'esenzione Irpef agricola non è più "roba da ricchi"? Ben svegliati. Ora si ripristini in toto la misura fatta da Renzi senza escludere nessuna azienda", conclude.