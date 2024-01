Sempre più spesso la generazione Z viene considerata “inerte, estranea dalla realtà, rinunciataria. Onestamente non so da dove possano uscire queste valutazioni così difformi dalla realtà, così gravemente sbagliate sulla nostra giovane generazione. Penso costantemente, trovandone conferma, che questa sia invece motivo di speranza per il nostro Paese”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione dell’Anno accademico dell’Università del Piemonte orientale (Upo), a Vercelli.

Dopo la cerimonia, Mattarella ha fatto una breve visita al Dugentesco, prima di salire in auto e lasciare Vercelli, dove questa mattina ha presenziato al 25esimo anniversario dell’università del Piemonte Orientale.