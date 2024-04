"L'accordo Italia-Albania sull'immigrazione è un progetto costosissimo che avrà effetti dannosi per le casse dello Stato. A maggior ragione la creazione di centri per i migranti sul territorio albanese e un carcere comporterà un esborso economico per il governo molto elevato.

Oltre alle cifre già stanziate per l'Albania che ammontano a 635 milioni di euro, nell'ultimo decreto fatto ne hanno aggiunti altri 65 milioni, che riguardano alcune voci di spesa come la bonifica di ordigni bellici piuttosto che la creazione delle reti idriche e fognarie e collaudi vari. Nonostante tutti questi sprechi di denari, sarà molto poco probabile che i centri siano già attivi da maggio, come sostiene il governo.

Quindi alla fine dei conti questo accordo non è vantaggioso per l'Italia e provocherà una perdita economica e sottrazione di personale per l'Italia, togliendo fondi e risorse importanti ad altri investimenti e progetti prioritari per l'Italia, come i fondi destinati ai territori colpiti da terremoti e alluvioni, come abbiamo già denunciato fin dall'inizio". Lo dichiara Matteo Mauri deputato e responsabile sicurezza del PD.