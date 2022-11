"La nostra aspettativa è che la legge di bilancio contenga le risorse per il completamento della linea C che è per Roma un infrastruttura strategica. Si tratta di un completamento indispensabile perché essendo la normativa basata sui lotti funzionali le risorse già disponibili non sono utilizzabili senza le successive risorse che rendono organico l'intervento. Quindi ribadisco che serve questa cifra di 1,2 miliardi e questo abbiamo chiesto al Governo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a margine una conferenza in Campidoglio, sui fondi al momento mancanti per la Metro C nella bozza della legge di Bilancio.