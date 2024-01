“Un articolo dell’agenzia di stampa francese AFP ripreso dalla stampa internazionale affronta il tema delle privatizzazioni decise dal governo Meloni. “L’Italia mette in vendita i suoi gioielli per alleggerire il debito pubblico: il governo comincia a vendere la patria”, titola il sito belga “7 sur 7” nella home page. Noi lo ricordiamo ancora una volta: l’unico modo per alleggerire il debito è quello della crescita economica. Vendere asset strategici di Poste, Ferrovie dello Stato ed Eni è una panacea che non risolve nulla, anzi impoverisce il sistema Paese nel lungo periodo.

Ecco perché servono in Europa come in Italia politiche espansive e investimenti nei settori che riguarda la transizione energetica e digitale. I ‘patrioti' che svendono la patria. Sembra una barzelletta ma purtroppo è la realtà”, così in una nota l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Mario Furore.