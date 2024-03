"Mai avremmo immaginato di trovarci in un periodo come l’attuale dove incombono i rischi di una catastrofe: troppi lutti, troppe distruzioni, troppe spese per armamenti. Mai come oggi c’è bisogno di un impegno concreto a favore della pace e del dialogo fra i popoli". Lo afferma Nicola Fratoianni, Segretario di Sinistra Italiana.