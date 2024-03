La senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale e regionale di Italia Viva Basilicata, domani, sabato 23 marzo sarà a Potenza in occasione della presentazione dei candidati del partito per le prossime elezioni regionali del 21 e 22 aprile prossimi. Così come annunciato nei giorni scorsi, Raffaella Paita a nome di Italia Viva nazionale e di Italia Viva Basilicata presenzierà al lancio della campagna elettorale.

La conferenza prevista per le ore 15 di sabato 23, presso 'Ludum interactive world' in via del Gallitello 27 a Potenza, vedrà il protagonismo dei candidati di Italia Viva che concorrono nella lista 'Orgoglio lucano' per Bardi candidato presidente della Regione Basilicata.