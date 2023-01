“Esprimo la massima solidarietà al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, onorevoli Tommaso Foti, oggetto di gravi minacce contro sé e i propri familiari. Le minacce o la violenza, oltre che da condannare sempre, non possono essere tollerate come strumento politico. Ribadendo la vicinanza all’onorevole Foti, siamo certi e fiduciosi del suo operato che non sarà mai condizionato da vergognosi attacchi violenti”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Andrea De Priamo.