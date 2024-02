“Il modello italiano di gestione della pandemia ha fatto scuola in tutto il mondo, non a caso le prime linee guida della Commissione europea e la strategia adottata da tutti i Paesi membri per il contenimento della diffusione del virus prendevano a prestito le misure prese dal governo Conte. Durante la pandemia questo riconoscimento era arrivato sia da autorevoli fonti indipendenti come l’Organizzazione mondiale della sanità, sia da prestigiosi quotidiani come il tedesco Sueddeutsche Zeitung che in un articolo del 25 settembre 2020 affermava che l’Italia era diventata un modello.

Con la Commissione Covid la destra vuole solamente un palcoscenico per criticare l’opposizione, prendendo a prestito le pratiche dei regimi dittatoriali. Al Presidente Giuseppe Conte va tutta la nostra solidarietà, i cittadini per bene sono dalla sua parte contro i revisionismi negazionisti della destra italiana”, così in una nota Mario Furore, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.