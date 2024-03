"Giorgia MELONI ha smentito Crosetto e Nordio e ha rifiutato la loro idea di fare una commissione di inchiesta su Dossieropoli. Giorgia non vuole la verità, si limita a qualche audizione in commissione antimafia (e che c’azzecca la Mafia con gli accessi abusivi ai database dei politici?) e smentisce i due ministri di Fratelli d’Italia. Su queste vicende Meloni è molto timida, chissà perché. E del resto davanti allo scandalo di quello che è successo contro di me e contro i miei amici la maggioranza degli addetti ai lavori TACE. Tace anche Giorgia Meloni forse perché ricorda bene quello che disse allora.

Come pure tace Salvini o tacciono i Cinque Stelle o tace quel PD che ha scaricato Luca Lotti senza troppi complimenti e oggi insegue il giustizialismo di Giuseppe Conte. E i riformisti del PD dove sono?". Così nella sua e-news il senatore di Italia Viva, Matteo Renzi.