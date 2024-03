"Soddisfazione felicità per lei persone assolte. So cosa si prova, ci sono passata con la mia famiglia, con mio padre, per il caso di Banca Etruria che si è risolto con una piena assoluzione, ma dopo sette anni e mezzo di gogna mediatica. L'inchiesta Consip, basata su verbali falsificati, omissioni, errori voluti di esponenti dei Carabinieri condannati in primo grado, ha avuto un'eco mediatica ed è stata usata dagli avversari politici come arma di attacco nei confronti di Matteo Renzi".

Così la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi intervistata a Tgcom24, che spiega: "Molti esponenti dell'attuale maggioranza, del Movimento 5 stelle, e qualche collega del Partito Democratico, per mesi hanno marciato su questa vicenda giudiziaria aumentando il clamore mediatico e usandolo come manganello politico".

"Anche un pezzo del mondo dell'informazione ha cavalcato questo presunto scandalo e il presunto coinvolgimento di Lotti e del padre di Matteo Renzi. E noi abbiamo pagato un prezzo politico per la vicenda Consip, come per Banca Etruria e per Tempa Rossa, finite in un buco nell'acqua. Ora che è dimostrata l'innocenza, come abbiamo sempre sostenuto, nessuno ha il coraggio chiedere scusa e dire abbiamo sbagliato"