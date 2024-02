“L'ex premier polacco Mateusz Morawiecki, uno degli alleati di ECR di Fratelli d’Italia, ha oggi spalancato le porte del suo gruppo a Fidesz, il partito di Orban espulso dal PPE per le sue derive autocratiche. A pensar male si fa peccato ma spesso ci si azzecca: sul vergognoso e inumano trattamento riservato in Ungheria all’italiana Ilaria Salis, Giorgia Meloni è stata finora così morbida verso Orban perché sarà suo prossimo alleato? A noi questi giochetti non interessano.

Il governo italiano si impegni in ogni sede istituzionale per garantire i diritti fondamentali dei suoi cittadini, ovunque essi si trovino”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.