“Dopo il voto del Parlamento europeo tocca adesso al Consiglio dell’Unione europea votare e ratificare la direttiva sull’efficientamento energetico degli edifici. Allo stato attuale il provvedimento è calendarizzato per il 12 aprile durante l’Ecofin. Ci aspettiamo dunque che il Ministro dell’Economia Giorgetti, che vi prenderà parte, si esprima e sostenga questa direttiva che come certificato dal Financial Times rappresenta un volano di sviluppo per il nostro Paese.

Noi siamo dalla parte dell’Europa, dell’ANCE e dell’ABI che proprio ieri si è detta disponibile a sviluppare il mercato dei mutui verdi per migliorare le prestazioni energetiche delle case degli italiani. Anziché fare un’opposizione ideologica, il governo riapra il cantiere del Superbonus e lavori per assicurare le migliori condizioni possibili a chi intende ristrutturare casa. Gli italiani non possono essere lasciati da soli davanti a questa sfida epocale che indubbiamente migliorerà la qualità della loro vita perché, lo ricordiamo, case più moderne valgono di più e comportano un enorme risparmio in bolletta”, così in una nota Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.