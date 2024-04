Nel corso della trasmissione Omnibus, leader di Azione, Carlo Calenda è tornato ad attaccare la sinistra e il M5s sul tema delle alleanze per le regionali in Basilicata: "Non ci hanno voluto" ha affermato senza mezzi termini l'ex Ministro dello Sviluppo economico, spiegando la motivazione che ha portato Azione a sostenere il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione, Bardi. "In Basilicata siamo andati a parlare con l'opposizione come facciamo sempre ma ci hanno detto: "Col cavolo", ha osservato Calenda.