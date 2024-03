Il Movimento 5 Stelle "decide la politica della sinistra" e ha escluso Azione dalla scelta del candidato per elezioni regionali in Basilicata, previste il 21 e 22 aprile. A dirlo il segretario di Azione Carlo Calenda che, ai microfoni di 'RadioinBlu2000', ha spiegato anche di aver parlato ieri mattina con Elly Schlein per capire il loro orientamento "e mi ha detto che non lo avevano", "dopo ho appreso dalle agenzie di un tavolo di coalizione spinta a sinistra". Una scelta che la segretaria dem non "si è disturbata" a comunicargli evidenzia Calenda, aggiungendo che "il centrosinistra ci ha escluso, lì siamo molto forti".

"Ormai c'è una leadership del centrosinistra che è la leadership di Giuseppe Conte", conclude.