"La presenza oggi a Bruxelles di una delegazione dei balneari associati a Assobalneari, Efebe, Federturismo Confindustria, La Base Balneare con Donnedamare, in contemporanea alla manifestazione di Roma, è stata un'utile occasione per ribadire l'interesse di tutti per una corretta applicazione della direttiva Bolkestein, superando pregiudizi e strumentalizzazioni che non hanno sicuramente giovato all'Italia. La direttiva ha obiettivi chiari e precisi con cui l'UE intende promuovere e favorire una maggiore competitività delle imprese, la creazione di un maggior numero di posti di lavoro, una valorizzazione ambientale, un miglioramento della qualità della vita." Così l'europarlamentare azzurro Salvatore De Meo, presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento europeo. "Purtroppo questi obiettivi sono stati soffocati solo ed esclusivamente dal tema della concorrenza, che in realtà nella direttiva viene richiamata solo nel caso in cui ci sia la scarsità della risorsa. Oggi - prosegue De Meo - siamo nel bel mezzo di una procedura di infrazione e il nostro governo sta interloquendo con la Commissione europea per definire e condividere un percorso coerente con la direttiva e che consideri le peculiarità delle coste italiane e delle oltre 15 mila aziende che vi operano da decenni in piena legittimità.

Per la prima volta il governo italiano ha portato all'attenzione della Commissione un elemento importante per la definizione del percorso negoziale nella procedura di infrazione, dimostrando che allo stato attuale in Italia non c'è la scarsità della risorsa, consentendo quindi ulteriori e nuove concessioni con cui poter realizzare gli obiettivi di crescita sociale ed economica indicati nella Bolkestein. Sinceramente non condivido la replica della Commissione che addirittura chiede un dettaglio 'qualitativo' della risorsa, non richiesto in alcun modo dalla Direttiva, entrando nel merito di un atto di competenza di uno Stato membro. Forza Italia, a Roma e a Bruxelles – conclude De Meo - continuerà a sostenere l'azione del Governo affinché si proceda all'applicazione della direttiva nel rispetto di tutti i suoi principi e obiettivi."