Il direttore sanitario della Asl di Pescara Alterio Fortunato ha bloccato la visita programmata della segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, all'ospedale di Popoli in Abruzzo

Nella comunicazione firmata da Fortunato si legge che "in merito alla preannunciata visita istituzionale" dell'onorevole Elly Schlein al presidio ospedaliero di Popoli, "si ritiene che la stessa sia al momento non opportuna", poiché "contrasta con ragioni di tutela della salute e di ordine igienico sanitaria, nonché con la necessaria serenità e riservatezza dei pazienti impegnati in percorsi terapeutici complessi e accompagnati da sofferenza". Da qui, "l'invito a soprassedere all'iniziativa", rivolto da Fortunato alla delegazione Dem.

Schlein ha comunque deciso di tenere un presidio di fronte l'azienda ospedaliera. "Siamo qui davanti a un luogo di cura e di sofferenza e da qui vogliamo dire che ci batteremo contro i tagli alla sanità e contro la privatizzazione strisciante di questo governo", ha affermato Schlein davanti all'ingresso dell'ospedale.