Roberto Cingolani è tornato a parlare del rincaro delle bollette quotato al 40% nel prossimo trimestre. Nonostante ciò, assicura il ministro della Transizione Ecologica, "il governo è fortemente impegnato per la mitigazione dei costi delle bollette dovuti a queste congiunture internazionali e per fare in modo che la transizione verso le energie più sostenibili non penalizzi le famiglie". E spiega a proposito dell'incremento delle bollette: "Le variazioni delle bollette sono stabilite dall'Autorità per l'energia sulla base del costo delle materie prime".