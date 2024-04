"Solidarietà a Roberto Speranza per l'incivile aggressione subita da chi, come i #novax, pretendono libertà di azione e parola, anche a scapito della salute della collettività, ma che sono sempre in prima fila per impedire brutalmente la manifestazione del pensiero altrui (e dell'opinione scienza)". Lo scrive su X il deputato del Pd Piero Fassino.