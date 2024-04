“Ciò che emerge dall’operazione della Dda di Palermo che ha portato all’arresto di Mimmo Russo, esponente di Fratelli d’Italia, è molto preoccupante. Legami consolidati tra mafia, massoneria e politica, denaro e affari per i boss per assicurarsi voti.

La magistratura porterà avanti la sua inchiesta ma è evidente il mix, inquietante, tra corruzione, estorsioni e voto di scambio. Per questo come Pd chiederemo che la Commissione Antimafia si occupi del caso ed accenda subito un faro sulla vicenda, sulle sue connessioni politiche e territoriali, sul grado di inquinamento e infiltrazione dell’istituzione”.

Così la responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani e il capogruppo dem in Antimafia Walter Verini.