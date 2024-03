"Tajani aveva già preallertato, tramite la Farnesina, la nostra ambasciata e i nostri connazionali in Russia. Certo è che questi movimenti internazionali vanno guardati con attenzione anche in Italia e in vista del prossimo vertice G7 che si terrà in Puglia. Il mondo purtroppo è abituato alle minacce terroristiche, innalzare l'allerta è una sorta di autodifesa a ciò che già esiste. Quanto è accaduto a Mosca ha aperto una serie di dubbi interni alla Russia che si è dimostrata debole pochi giorni dopo il voto delle presidenziali".

E' quanto dichiara il deputato di Forza Italia, Mauro D'Attis, intervenendo al programma Specchio dei tempi su Rainews24. "Una delle bandiere del programma del Ppe, di cui Forza Italia è rappresentante nel nostro Paese, per le prossime elezioni europee sarà quello di avere un sistema di difesa unico europeo". Sul risultato elettorale di giugno l'esponente azzurro aggiunge: "Siamo in crescita e spero venga recepito l'appello della Meloni per non condizionare internamente la campagna elettorale delle europee perché l'attività di governo sta andando benissimo".