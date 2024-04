Produrre “200 mila auto nello stabilimento di Mirafiori è il minimo sindacale”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in occasione della presentazione della 32ma giornata della Serie A di calcio dedicata alla promozione del Made in Italy.

“All’incontro di Mirafiori mi aspetto che l’Ad di Stellantis Tavares accolga l’invito della città, della regione dei sindacati del Piemonte, un invito che noi assolutamente condividiamo, di realizzare a Mirafiori modelli capaci di produrre in quello stabilimento almeno 200 mila auto l’anno", ha spiegato il Ministro.

“Tanto più - ha proseguito - alla luce dei nuovi modelli che Stellantis sta presentando al mercato: mi auguro che parte significativa di quei modelli sia realizzata proprio negli stabilimenti italiani, a partire da Mirafiori. E questo credo che sia la risposta giusta che l’amministratore delegato di Stellantis può dare nel luogo in cui è nata l’auto italiana ai sindacati del Piemonte, alla città e alla Regione", ha concluso.