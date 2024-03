"No, non voteremo Domenico Lacerenza. No, per due motivi: per il veto del M5s nei nostri confronti, e poi perchè è stato preso e catapultato" in politica.

Lo ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda a "Prima di Domani" su Rete4, commentando la scelta del candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Basilicata. "Non è il suo lavoro", ha aggiunto.