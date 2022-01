"Non sono accettabili veti su Berlusconi, sarà lui a dirci se intende candidarsi, se ci sono i numeri. Tuttavia è da un po' che se ne parla e non ci sono passi avanti. E allora a Silvio dico: un uomo come lui non può esporsi a una brutta figura”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, sulle pagine di Avvenire.

C’è il rischio che l’ex premier non riesca ad avere i numeri necessari per essere eletto. Per questo Toti gli consiglia “di riflettere bene, prima di ufficializzare la candidatura. Un uomo con la sua storia politica non può permettersi di finire impallinato, come Prodi".