"Pensavate davvero che dopo lo scandalo sollevato da noi sui milioni usati da #Lollobrigida per aumentare il suo staff, il Ministro avesse fatto marcia indietro? No no, Lollobrigida tra un carciofo e una sovranità alimentare rilancia e conferma la misura assumendo 30 persone in più al Ministero, per un costo di 2 milioni di euro! Una follia! Le famiglie italiane non riescono a comprare i beni alimentari a causa dei costi vertiginosi e lui se ne infischia. E menomale che loro erano i patrioti!".

Lo scrive su X la coordinatrice nazionale di Italia Viva, Raffaella Paita.