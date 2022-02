Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier, il seguente messaggio:

«La sua rielezione a Presidente Federale, per la quale ho il piacere di porgerle le più sincere felicitazioni della Repubblica Italiana e i miei affettuosi auguri, è per me ragione di gioia e soddisfazione profonde. Ciò sia per l’amicizia che ci lega sul piano personale sia per la rilevanza che la sua rielezione riveste per la Germania e per l’Europa tutta.

Il rinnovo del suo alto incarico rappresenta un’inequivocabile testimonianza della fiducia che il popolo tedesco ripone nella sua persona, sicuro riferimento di unità in tempi segnati da disagi e incertezze. La sua rielezione, inoltre, costituisce un chiaro segnale della determinazione della Germania ad affrontare le sfide del nostro tempo in spirito di solidarietà e responsabilità comuni, valori fondanti dell’Unione Europea.

Sono certo che grazie al suo contributo nel corso dei prossimi anni Germania e Italia sapranno approfondire ulteriormente l’amicizia e la collaborazione che le lega, tanto al livello bilaterale che in seno alle istituzioni comuni, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro inclusivo, prospero e sostenibile per le più giovani generazioni del nostro continente.

Con tali auspici, le rinnovo, signor Presidente e caro amico, i sensi dalla mia più alta stima e il mio più cordiale e caloroso saluto».