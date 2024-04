“Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione in commissione Giustizia alla Camera del provvedimento che modifica l’articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale, presentato a prima firma dalla collega Marta Schifone e da noi sottoscritto. Finalmente, dopo lunghe battaglie portate avanti dai commercialisti, con il varo del testo presentato da FdI, che rivede la responsabilità dei componenti dei collegi sindacali, si compie un passo in avanti per il raggiungimento di un principio di equità e tutela per i liberi professionisti. Auspichiamo un rapido iter del provvedimento, che dovrà prima passare all’esame nell’aula di Montecitorio, per arrivare in breve tempo alla sua definitiva approvazione”.

Lo dichiarano in una nota i deputati di Fratelli d’Italia Saverio Congedo, Guerino Testa, Mariangela Matera e Andrea De Bertoldi, rispettivamente capogruppo e componenti della Commissione Finanze alla Camera.