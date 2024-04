"Avete visto cosa sta succedendo in Regno Unito? Dopo la #Brexit, un’altra mossa scellerata del governo inglese. Con la nuova legge anti-immigrazione il Premier britannico Sunak ha intenzione di rendere praticamente impossibile ai tantissimi studenti e lavoratori italiani ed europei restare in Uk. Dal primo aprile infatti, la legge alza a 38.700 sterline il salario minimo per ottenere il visto e poter risiedere legalmente nel Paese: una cifra che oggi guadagna solo il 27% degli inglesi. Cosa significa questo? Che per un neo laureato che per esempio ha investito per formarsi nel Regno Unito sarà molto difficile trovare un lavoro con una retribuzione tale da consentire la permanenza nel Paese e che nessuna azienda inglese potrà più sponsorizzare un lavoratore con un salario al di sotto di questa soglia e quindi permettergli di ottenere un visto.

Una legge frutto della visione miope di chi intende gestire il fenomeno migratorio creando barriere. Regole stringenti che scavano un solco ancora più profondo tra il Regno Unito e l’Europa nonostante la maggior parte dei cittadini inglesi vorrebbe tornare indietro rispetto all’uscita dall’Ue..

E pensare che la nostra destra, a cominciare da Meloni e Salvini, avevano festeggiato per la Brexit che si è rivelata un boomerang per il Regno Unito e fortemente penalizzante per la comunità italiana".

Lo scrive su X Riccardo Magi, segretario di Più Europa.