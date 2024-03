"Invito il centrodestra a essere unito: chi sceglie la Lega alle Europee sceglie chi non si alleera' mai a sinistra". Lo ha detto Matteo Salvini a Matera per la presentazione dei candidati alle elezioni del 21 e 22 aprile. "Occorre cambiare questa Europa perché lo ripeto, senza che qualcuno si offenda, chi parla di guerra e di invio di soldati fuori dai confini europei è un pericolo per i nostri figli, per l'Europa e per il continente", le parole del leader della Lega.