"I dati sugli ecoreati forniti oggi dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, alla Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti ci dicono due cose fondamentali: la prima, Terra dei fuochi, con 980 roghi nel 2023, continua ad essere una vera e propria emergenza nazionale. Da questo punto di vista, gli amministratori e gli enti locali devono essere messi subito nelle condizioni di assumere personale per affrontare criticità e urgenze. La seconda, più generale, riguarda la necessità di non abbassare la guardia su un fenomeno che interessa tutto il territorio nazionale. Solo nel primo bimestre del 2024, infatti, sono state denunciate per ecoreati 150 persone, con 42 sequestri per un valore di circa 8,5 milioni di euro. Anziché andare ad estendere il numero dei reati (come avvenuto con quello propagandistico sui rave) occorrerebbe concentrare le forze sui reati realmente impattanti sulle condizioni di vita dei cittadini e dell'ambiente".

Lo dichiara Marco Sarracino, deputato democratico della Commissione bicamerale d'inchiesta sui rifiuti e responsabile nazionale Pd per la Coesione territoriale.