"Il terrorismo non è finito e le nostre forze dell’ordine tentano tutti i giorni di prevenirlo e di combatterlo. L’allerta di terrorismo islamico in tutto il mondo è più alta per quello che sta accadendo in Medio Oriente". Lo afferma il ministro della Difesa Guido Crosetto, questa sera ospite di 'Quarta Repubblica' su Rete 4. "Siamo tutti più tesi quindi è tutto più difficile anche i rapporti tra stati. C’è un caos e in questo caos ci sono persone che ne approfittano", aggiunge.

"A me disgusta vedere un ex Presidente del Consiglio fare un discorso così demagogico, come ha fatto Conte, mi disgusta da cittadino, perché così si fa male al proprio Paese", prosegue il ministro.

"Mandare aiuti o mandare le truppe sono cose molto diverse. La seconda vorrebbe dire dichiarare guerra alla Russia e noi non siamo d’accordo", precisa poi Crosetto, ribadendo che "se faccio passare l’idea che un Paese più forte può invadere un Paese più piccolo, vi informo che noi siamo un Paese piccolo e quindi potrebbe succedere anche a noi!".