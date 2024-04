"E' necessario un piano straordinario per contenere le erosioni delle coste: non soltanto per salvaguardare ambiente e territorio ma anche per garantire la sostenibilità dell'economia ricettiva e turistica locale, soprattutto in vista della stagione estiva. In Toscana dal 2016 la Regione ha investito 30 milioni di euro per realizzare interventi strutturali ma servono almeno altri 125 milioni per attuare misure prioritarie che interessano molti comuni e località di pregio. Chiediamo al governo, che fino ad oggi ha dimenticato questo problema, sottovalutando i mutamenti climatici e negando i finanziamenti per il Pnrr, di intervenire concretamente con risorse adeguate; chiediamo anche e agli esponenti di destra, sia a livello regionale che nazionale, di prendere atto della situazione e di attivarsi concretamente per salvaguardare un settore chiave della economia della Toscana".

E' quanto dichiara il capogruppo Pd in commissione Ambiente alla Camera, Marco Simiani.