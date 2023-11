"Io non credo che questo accordo violi il diritto internazionale. Il punto è che è un accordo demenziale. Nel senso che presuppone che noi prendiamo circa tremila migranti, su centocinquantamila, li spostiamo in Albania, con tutte le nostre forze di sicurezza e costi esorbitanti". Ma l'Albania "dice che se non riusciamo a rimpatriarli li rimanda in Italia".

Lo ha dichiarato il leader di Azione Carlo Calenda intervenendo a Skytg24.

Calenda ha osservato che, attualmente, "riusciamo a rimpatriare 4 mila migranti su 150 mila" ed è allora "del tutto evidente che le persone che possiamo far rimpatriare saranno trecento. E' una roba che con la gestione dell'immigrazione non c'entra assolutamente nulla". Ciò significa sono provvedimenti che "non servono assolutamente a nulla se non ad spostare l'attenzione", anche in vista delle europee, che però si tradurranno, si dice certo Calenda, in "un boomerang".