“Il nostro impegno per la ricostruzione della Toscana prosegue. Con un emendamento al decreto-legge Pnrr, il Governo ha stanziato nuove risorse, 66 milioni, per la Toscana colpita dalla drammatica alluvione del novembre scorso, portando le risorse stanziate a oltre 250 milioni. Questi nuovi fondi andranno a sostenere le attività economiche come quelle del distretto produttivo di Prato, così essenziale per tutta la Toscana. Ringrazio il Governo e il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per aver dimostrato un concreto sostegno alla nostra regione che non può essere abbandonata. Continueremo a sollecitare interventi, fino al pieno ritorno alla normalità: il Centrodestra, per Prato e per la Toscana, c’è”.

Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di Forza Italia.