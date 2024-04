"L'obiettivo della Russia è chiaro: vogliono fare tutto il possibile per cacciare la gente da Kharkiv e dalla regione. Qualunque cosa tocchi Putin diventa rovina. Dobbiamo fare ogni sforzo, possibile e impossibile, per proteggere il maggior numero possibile di città e comunità. L'intera città di Kharkiv e la regione di Kharkiv meritano la nostra gratitudine e il nostro onore, così come ogni comunità e persona ucraina che rifiuta di inchinarsi al nemico e fa ogni sforzo per salvaguardare la vita.

Tutti i nostri partner nel mondo devono capire che la fiducia in loro e nel futuro del mondo libero può essere raggiunta proprio ora in città come Kharkiv, Zaporizhzhia, Kherson, molte città nelle regioni di Sumy e Donetsk, Mykolaiv, Chernihiv e Dnipropetrovsk. regioni – ovunque sia necessaria la difesa aerea e sia necessaria la volontà politica mondiale per prendere decisioni che salvaguarderanno la vita e assicureranno la vittoria sul terrorismo russo".

Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.