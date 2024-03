"È una lezione di civiltà quella che viene dal Consiglio di istituto della scuola Iqbal Masih di Pioltello, nel milanese, con cui è stata confermata all'unanimità la chiusura del complesso scolastico in occasione della festa per la fine del Ramadan, il 10 aprile prossimo". Così Irene Manzi, deputata e responsabile Scuola della segreteria Pd.

"Questa 'scelta didattica e non religiosa' presa per evitare aule vuote e ore senza lezioni, a fronte di un anno scolastico iniziato con un giorno di anticipo, ci offre un concreto esempio di inclusione sociale. Ci auguriamo che anche il ministro Valditara capisca questa azione di civismo, rispetti l'autonomia scolastica e non continui a gettare benzina sul fuoco seguendo motivazioni politiche che sono ben distanti dal contesto sociale di quell'istituto e della comunità in cui è inserito" ha sottolineato Manzi.