"Il disastro ambientale, sociale ed economico della pista da bob a Cortina ha un nome e cognome: Matteo Salvini. E non è da meno il silenzio della Premier Giorgia Meloni che nulla dice e nulla fa su una spesa di 120 milioni di euro di soldi degli italiani, che potevano essere utilizzati per esempio per riqualificare lo sport nelle periferie del Paese". È quanto afferma in Aula alla Camera il deputato di Avs, Angelo Bonelli, sul Decreto Milano-Cortina.

"Basta dare la responsabilità agli italiani, la responsabilità è di questo governo, che si è già reso protagonista di un vero e proprio ecocidio con l'abbattimento di 500 larici secolari, sacrificati per realizzare un'opera, la pista da bob, quando c'erano delle alternative evidenti nel nostro Paese; penso, ad esempio, alla pista di Cesana. Ci auguriamo che la Corte dei Conti farà giustizia e chiarirà le responsabilità di chi ha preso questa decisione folle", conclude il coportavoce dei Verdi.