"Le dichiarazioni del commissario Vestager, con le motivazioni pretestuose contro l'operazione Ita-Lufthansa, purtroppo non ci sorprendono. Vale la pena ricordare che nel 2015, quando lei era alla guida dell'Antitrust Ue, con un'interpretazione eccessivamente restrittiva fu responsabile della bocciatura dell'intervento del fondo interbancario a tutela dei depositi per il salvataggio di Banca Tercas e, di conseguenza, anche di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e CariFerrara che finirono in liquidazione. La Lega presentò diverse interrogazioni al riguardo. E la posizione di Vestager fu clamorosamente smentita nel 2021 dalla Corte di Giustizia Ue, che giudicò legittimo quell'intervento che lei impedì. Oggi come allora, contro l'Italia: da lei non accettiamo alcuna lezione".

Così in una nota gli europarlamentari della Lega componenti della commissione per i problemi Economici, Marco Zanni (presidente gruppo Id), Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi.