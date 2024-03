“Le scelte del governo, tra tutte la cancellazione di uno strumento di reddito minimo universale, avranno un impatto drammatico sulle famiglie“, commenta la senatrice Pd Annamaria Furlan, componente della commissione Lavoro e Politiche Sociali. “I numeri Istat ci dicono che la povertà in Italia continua a crescere a livelli record, 5,7 milioni di persone, condizionata anche dall’andamento dell’inflazione e dai rincari dei costi energetici. La spesa media mensile è cresciuta, in meno di dieci anni, dell’8 per cento – sottolinea Furlan -. Un problema che deve essere affrontato con misure strutturali, esattamente il contrario di ciò che ha fatto il Governo Meloni nell’ultimo anno".

"Continuano a nascondere i numeri dell’assegno d’inclusione per celare il fallimento delle loro scelte. E le decisioni assunte con l’ultima finanziaria graveranno sulle famiglie in difficoltà in termini di servizi sanitari, povertà educativa e crescita occupazionale”, conclude la senatrice.