Le prossime elezioni in Italia e in altri Paesi europei potrebbero essere sfruttate dalla Russia per intensificare la strategia di disinformazione, mirando a confondere le opinioni pubbliche. E' l'allarme lanciato dal capo dello Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone, intervenuto nel corso di un’audizione presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera e la Commissione Esteri e Difesa del Senato.

“È evidente che si contrappongono due visioni antitetiche della realtà e del mondo, e noi non possiamo permetterci tentennamenti: ne va del nostro modello di vita e dei nostri valori democratici", ha aggiunto il capo di Stato maggiore. “In tale scenario, saremo chiamati a sostenere sforzi Nato e Ue in Paesi come per esempio Moldova e Georgia, per rafforzarne le istituzioni e accompagnare il processo di avvicinamento euroatlantico”, ha spiegato.

“La complessità dello scenario geopolitico attuale, nonché le minacce alla sicurezza internazionale, sono all’origine del dispiegamento delle Forze armate dell’Italia all’estero. La dimensione operativa è senza precedenti dal dopoguerra: dai Paesi baltici, lungo tutto il fianco est della Nato, dal Medio Oriente al Corno d’Africa, dal Mar Rosso sino al Golfo di Guinea passando per il Sahel", ha concluso Cavo Dragone.