Il Consiglio dei Ministri ha approvato un nuovo decreto legge che contiene ulteriori restrizioni ai bonus edilizi, tra cui spiccano la cancellazione dello "sconto in fattura e cessione del credito per le tipologie che ancora lo prevedevano", nonché l'eliminazione della disposizione relativa alla remissione in bonis "che avrebbe permesso fino al 15 ottobre le correzioni con il pagamento di minime sanzioni di tutte le comunicazioni già intervenute e previsto per tutte le nuove fattispecie una nuova comunicazione preventiva, quando si inizia il lavoro, così da monitorare il fenomeno e non solo quando le fatture vengono caricate". Lo ha dichiarato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti al termine del Cdm.

Tali norme, aggiunge Giorgetti, "hanno prodotto risultati devastanti per la finanza pubblica".