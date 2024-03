"Siamo alle prese con questa presunta superiorità morale della sinistra che quando è coinvolta in questioni poco chiare scatta subito in attacchi furibondi nei confronti delle Istituzioni. L'attacco sferrato dal palco di Bari è inqualificabile. Un esponente di un'associazione ha dato del delinquente a Piantedosi. Questo atteggiamento di denigrazione delle Istituzioni e di un Ministro dell'Interno che sta facendo molto bene il suo mestiere ed ha semplicemente nominato una Commissione che dovrà accertare se quello che è scritto negli atti della procura della repubblica direzione distrettuale antimafia sia o meno un'infiltrazione che coinvolge i vertici del Comune: se così fosse ci sarà lo scioglimento, altrimenti no. Siamo garantisti, sempre.

Le parole di Emiliano restano gravissime, forse non si è reso conto di quello che ha detto. I boss vanno denunciati, contrastati in tutti i modi con l'aiuto delle Forze dell'Ordine e del Ministero dell'Interno. Non si fanno accordi con i boss". Così il portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi, ospite a TgCom 24.