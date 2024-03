"Di nuovo. Questo è ormai cronico. Ci sono fatti inconfutabili, comprensione comune (in diversi paesi) delle cause e delle conseguenze, completa incredulità anche da parte dei paesi neutrali riguardo alla "traccia ucraina nell'attacco terroristico al municipio di Crocus". E tuttavia, dopo la menzogna di Putin (non c'è altro che spieghi la presenza dell'idea ossessivo-compulsiva di questo soggetto, che provoca le sue inadeguate dichiarazioni), le menzogne ​​vengono ufficialmente diffuse dal soggetto Patrushev, e poi dal "capo dell'FSB" Bortnikov... Domanda: perché una dimostrazione così dimostrativa di inadeguatezza collettiva? Quali sono le risonanze?".

Così su X Mykhailo Podolyak, consigliere presidenziale di Volodymyr Zelensky.