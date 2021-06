"Per quanto riguarda la variante Delta, monitoriamo quotidianamente quello che succede in Gran Bretagna. E' stata messa una quarantena di 5 giorni per chi arriva dal Paese".

Lo dice Andrea Costa, sottosegretario alla Salute, su Cusano TV.

"Abbiamo fatto un grande investimento per potenziare il sequenziamento - dice, perché in questa fase in cui ci sono pochi contagi abbiamo la possibilità di tornare a tracciare. L'obiettivo più importante comunque è quello di continuare a vaccinarci, perché i dati ci dicono che con due dosi siamo protetti oltre l'80% dalla variante Delta, questo ci aiuterà ad affrontare meglio eventuali problemi".