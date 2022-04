Fratelli d'Italia si conferma anche questa settimana primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani. A rivelarlo è il sondaggio politico settimanale effettuato da Swg per La7. Il partito di Giorgia Meloni registra il 21,6%, seguito da Pd con il 21,4% e Lega con il 15,8%. Ancora per M5s (13,3%) e Forza Italia (7,7%). In coda Azione/+Europa (5,3%), Mdp Articolo 1 (2,8%), Verdi (2,4%), Sinistra Italiana (2,3%), Italia Viva (2,2%) e Italexit (2,1%).