Continua la "luna di miele" degli italiani con Giorgia Meloni, a partire dal gradimento personale per il neopresidente del Consiglio. In diversi sondaggi si registra un valore superiore al 50% dal momento dell'insediamento a Palazzo Chigi. Di riflesso, nelle rilevazioni, ne beneficia ovviamente anche Fratelli d'Italia, che nella Supermedia Agi/YouTrend di questa settimana è praticamente l'unico partito a crescere, e con valori alti: guadagna infatti un punto e mezzo in 15 giorni. Una differenza sostanziale con gli altri partiti, che restano stabili o calano leggermente a eccezione di Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi perde quasi un punto scendendo sotto il 7%. Sorpresa per Unione Popolare, partito di sinistra radicale di Luigi De Magistris, che secondo alcune rilevazioni si piazza regolarmente sopra l'1% dei consensi.